Mick Wallace insulta la Juventus all'Europarlamento, fondazione di tifosi lo diffida: «Squallido messaggio d'odio»

La fondazione "Jdentità bianconera" formata da tifosi della Juventus ha inviato una diffida all'eurodeputato Mick Wallace tifoso del Torino, che nei giorni scorsi si è presentato indossando una maglia granata e ha concluso il suo intervento in Aula sulla guerra nella Striscia di Gaza con un «presidente, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve m... forza Toro». Un messaggio in vista del derby che i tifosi bianconeri non hanno preso bene.

Mick Wallace diffidato dai tifosi della Juve

Nella mail di diffida indirizzata allo stesso Mick Wallace e alla presidente Roberta Metsola, i membri della fondazione si definiscono «allibiti e sconcertati dallo scempio di valori e senso di responsabilità istituzionale a cui assistiamo.

L'eurodeputato irlandese, che produce vino in Piemonte ed è un appassionato tifoso granata, si era giustificato dopo le critiche dicendo via social che «giocare contro la Juventus è sempre difficile per il Torino, che non ha i soldi della Juve. Ma i granata hanno sempre la speranza. Forza Toro sempre...».

