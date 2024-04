Juventus-Fiorentina, Oppini: «Quando Gatti segna, gli altri piangono. Che i bianconeri siano usciti dal momento peggiore della stagione?»

di Francesco Oppini

«Quando Gatti segna, gli altri piangono» e la Juve vince 1-0 con la rete del suo giovane difensore goleador! Dopo un mese e mezzo abbondante da incubo, la Juventus torna a vincere in campionato e quello contro la Fiorentina de7 aprile è il secondo successo consecutivo della settimana dopo quello di coppa con tanto di altro “clean sheet” (porta inviolata).

La partita viene decisa da Gatti (che poco prima aveva anche colpito una traversa a portiere viola battuto), ma anche da Szczesny che nel secondo tempo giganteggia su Nico Gonzalez facendo una parata semplicemente mostruosa togliendo la palla dal sette.

Insomma questa è stata una settimana altamente importante in vista del finale di stagione che aspetta i bianconeri, dato che in questi giorni la squadra di Allegri ha messo una mezza ipoteca sulla prossima finale di coppa Italia e rimesso abbastanza a posto il momentaneo terzo posto in campionato. Forse e lo dico piano, i ragazzi sono usciti dal momento peggiore e più oscuro della stagione? Lo scopriremo nei prossimi due mesi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 08:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA