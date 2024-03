Francesco Oppini: «La Juve sta facendo collezione di figuracce da due mesi. Anche basta, grazie»

di Francesco Oppini

Questa Juventus sta facendo collezione, collezione di figuracce da due mesi a questa parte. Anche basta, grazie. Speravamo che la sosta per le nazionali potesse cambiare il vento che da inizio febbraio soffia senza sosta su Torino e in particolar modo sulla Continassa e su una Juventus non più capace di fare punti in campionato. Purtroppo però questo non è successo, anzi, siamo addirittura riusciti a ripartire peggio, cioè perdendo e per essere precisi nel modo peggiore: a meno di dieci secondi dallo scadere dell’ultimo minuto di recupero del secondo tempo.

Lazio-Juventus finisce così, con l’aggravante che i biancocelesti, vittime di un'annata quasi disastrosa in serie A, avevano in panchina un allenatore fresco di subentro a Sarri dimissionario, cioè Igor Tudor, tra l’altro vecchia conoscenza bianconera, praticamente un “thriller”.

