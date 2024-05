Francesco Oppini: «Bella partita ma che non accontenta nessuno. Ora concentrati, la prossima decisiva per la Champions»

di Francesco Oppini

Roma Juventus finisce 1-1, al vantaggio siglato da Lukaku risponde Bremer e tutto questo succede nel primo tempo, ma che bella partita! Un match di livello europeo, con due squadre che costruiscono molto e ribaltano a rotazione il fronte d’attacco ed il pressing.

Una partita ricca di occasioni, pali, parate strepitose e salvataggi sulla linea, peccato che non abbia accontentato nessuno dato che il pari non consegna l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions né alla vecchia signora né tanto meno, ovviamente, alla lupa giallorossa che è indietro di sei lunghezze in classifica a tre giornate dalla fine rispetto ai bianconeri. In attesa del 15 maggio (finale di coppa Italia), adesso però, dobbiamo rimanere concentrarti proprio su questo perché la partita di settimana prossima in casa con una Salernitana già retrocessa deve essere assolutamente quella decisiva per la qualificazione, dopodiché potremmo concentrarci solo su quello: la coppa Italia, cioè l’unico trofeo da poter portare a casa da tre anni a questa parte. Cosa assolutamente insolita per la storia dei colori bianconeri.

