Sorteggio calendario serie a 2019-20, la diretta live dalle 19

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2019-20: LE DATE

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2019-20: LE SOSTE E I TURNI INFRASETTIMANALI

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2019/20: LE REGOLE

Lunedì 29 Luglio 2019, 17:40

Ci siamo. Laè il primo atto ufficiale della nuova stagione calcistica. Infatti, il fine settimana delsi svolgeràpresso gli studi di Sky dove saranno commentati in diretta dai protagonisti delle varie società di serie A. Leggo.it seguirà in diretta, minuto per minuto, il sorteggio del calendario di questa stagione di Serie A.18.53 Parla Nedved, che si dice contento per il lavoro si Sarri, neo allenatore dell aJuve.18.48 Tutti i presidenti delle società di Serie A sono seduti negli studi di Sky. E' iniziata anche laCi siamo, si inizia.Arriva anche Ferrero negli studi di Sky per la"Sono contento per l'arrivo di Di Francesco"Tra qualche minuto avrà inizio la. Arrivano i primi ospiti negli studi di SkyLe date delnon possono non tenere in considerazione gli Europei del 2020 che si svolgeranno, in parte, anche in Italia. Per questo motivo il campionato inizia il 25 agosto, mentre l'ultima giornata sarà disputata il 24 maggio, per permettere ai ragazzi di mister Mancini di prepararsi in vista del Campionato europeo. E proprio per questo motivo Roma e Lazio non potranno giocare "in casa" l'ultima partita del Torneo, proprio per permettere all'Uefa di preparare lo Stadio Olimpico in vista delle competizione continentale.Per quanto riguarda, invece, la sosta di Natale, dopo la rivoluzione di quest'anno, si torna alle origini, riprendendo un'abitudine durata fino al 2016. Infatti, il 22 dicembre il campionato tornerà infatti a fermarsi per la consueta sosta natalizia, per riprendere poi con le gare il 6 gennaio 2020, il giorno dell'Epifania.Come di consuetudine ilprevede alcune soste, ed alcuni turni infrasettimanali. Le altre soste, oltre a quella natalizia, sono poi fissate l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo. Tutte le soste sono previste per la Nazionale, che cercherà di qualificarsi e di preparare al meglio EURO2020. La rassegna europea, in occasione del 60º anniversario dalla nascita del torneo, vedrà la fase finale aver luogo non in una singola nazione ma in 12 distinte città europee. I turni infrasettimanali saranno tre: 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile.Vediamo i paletti che sono previsti in questo. Inziamo da Napoli E Parma. Il Napoli ha chiesto, come lo scorso anno, di iniziare a giocare fuori casa il campionato, per alcuni lavori necessari a sistemare lo Stadio San Paolo. Stessa cosa per lo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, in fase di ristrutturazione. Propriio per questo l’Atalanta giocherà al Tardini di Parma le prime due gare del campionato, motivo per cui dovrà alternarsi con il Parma. Come già successo, non potranno esserci derby nè alla prima giornata nè nei turni infrasettimanali. Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non saranno possibili incontri tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma.