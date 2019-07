​Serie A 2019-2020: il calendario della Juventus

CALENDARIO SERIE A 2019/20: TUTTE LE GIORNATE

IL CALENDARIO 201\8/19 DELLA JUVENTUS

Lunedì 29 Luglio 2019, 20:46

La Juventus Campione d’Italia ricomincerà da Parma. Ilnon può preoccupare una squadra come la Juve. Veramente in questo caso incontrare un'avversaria prima o dopo per i bianconeri non dovrebbe essere un problema. Previsto per la seconda giornata invece, lo scontro ad alta tensione con il Napoli, l'ex- squadra di Maurizio Sarri. Successivamente i bianconeri si sposteranno a Firenze per un altro scontro delicato, quello con la Fiorentina. Dopo un inizio di fuoco, un trittico di sfide sulla carta più agevoli e che accompagneranno i bianconeri ala e allo scontro ad alta tensione con i nerazzurri del vecchio capitano Antonio Conte, previsto per la settima giornata.con il Torino all'undicesima e "classica" con il Milan alla dodicesima. Quindi le sfide con Atalanta e Sassuolo prima dell'impegno con Lazio. Lo scontro con la Roma, all'ultima giornata, potrebbe regalare sorpresa in caso di campionato ancora aperto.1.a/20.a giornata: PARMA2.a/21.a giornata: Napoli3.a/22.a giornata: FIORENTINA4.a/23.a giornata: Verona5.a/24.a giornata: BRESCIA6.a/25.a giornata: Spal7.a/26.a giornata: INTER8.a/27.a giornata: Bologna9.a/28.a giornata: LECCE10.a/29.a giornata: Genoa11.a/30.a giornata: TORINO12.a/31.a giornata: Milan13.a/32.a giornata: ATALANTA14.a/33.a giornata: Sassuolo15.a/34.a giornata: LAZIO16.a./35.a giornata: Udinese17.a/36.a giornata: SAMPDORIA18.a/37.a giornata: Cagliari19.a/38.a giornata: ROMA