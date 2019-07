Serie A 2019-2020: il calendario del Napoli

CALENDARIO SERIE A 2019/20: TUTTE LE GIORNATE

IL CALENDARIO 2019/20 DEL NAPOLI

Lunedì 29 Luglio 2019, 20:42

inizia in salita. Gli azzurri di mister Ancelotti giocheranno in trasferta i primi due match della nuova Serie A. Apertura a Firenze contro la Fiorentina, mentre per la seconda giornata destinazione Torino per sfidare la Juventus dell'ex Maurizio Sarri.La prima gara alsarà invece contro la Sampdoria, visto che il Napoli giocherà le prime due gare in trasferta per permetter la conclusione dei lavori allo stadio San Paolo. Altri scontri importanti all'undicesima (Roma), alla tredicesima (Milan), alla diciottesima (Inter) e alla diciannovesima (Lazio)1.Fiorentina – Napoli (24/08/19 – 19/01/20)2.Juventus – Napoli (01/09/19 – 26/01/20)3.Napoli – Sampdoria (15/09/19 – 02/02/20)4.Lecce – Napoli (22/09/19 – 09/02/20)5.Napoli – Cagliari (25/09/19 – 16/02/20)6.Napoli – Brescia (29/09/19 – 23/02/20)7.Torino – Napoli (06/10/19 – 01/03/20)8.Napoli – Hellas Verona (20/10/19 – 08/03/20)9.Spal – Napoli (27/10/19 – 15/03/20)10.Napoli – Atalanta (30/10/19 – 22/03/20)11.Roma – Napoli (03/11/19 – 05/04/20)12.Napoli – Genoa (10/11/19 – 11/04/20)13.Milan – Napoli (24/11/19 – 19/04/20)14.Napoli – Bologna (01/12/19 – 22/04/20)15.Udinese – Napoli (08/12/19 – 26/04/20)16.Napoli – Parma (15/12/19 – 03/05/20)17.Sassuolo – Napoli (22/12/19 – 10/05/20)18.Napoli – Inter (05/01/20 – 17/05/20)19.Lazio – Napoli (12/01/20 – 24/05/20)