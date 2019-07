Serie A 2019-2020: il calendario della Roma

Lunedì 29 Luglio 2019, 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta l'attesa per unaa che deve riscattare una stagione deludente culminata con il sesto posto e la rivoluzione estiva. La partenza è di quelle forti, perchè il derby arriva all'improvviso, alla seconda giornata.Alla quinta la partita contro l’Atalanta, all’ottava c’è quella di Genova contro la Sampdoria. Alla nona si torna invece in casa per il big match contro il Milan. Interessante la sfida contro il Napoli all’undicesima, con il calendario che si alleggerisce poi in vista delle gare con Parma, Brescia ed Hellas Verona. Alla quindicesima il big match contro l’Inter, poi ci si avvicina alla fine con la Spal. Le ultime tre partite vedono la Roma impegnata contro Fiorentina, Torino e Juventus.1a giornata (25 agosto 2019/19 gennaio 2020): ROMA-Genoa2a giornata (1 settembre 2019/26 gennaio 2020): Lazio-ROMA3a giornata (15 settembre 2019/2 febbraio 2020): ROMA-Sassuolo4a giornata (22 settembre 2019/9 febbraio 2020): Bologna-ROMA5a giornata (25 settembre 2019/16 febbraio 2020): ROMA-Atalanta6a giornata (29 settembre 2019/23 febbraio 2020): Lecce-ROMA7a giornata (6 ottobre 2019/1 marzo 2020): ROMA-Cagliari8a giornata (20 ottobre 2019/8 marzo 2020): Sampdoria-ROMA9a giornata (27 ottobre 2019/15 marzo 2020): ROMA-Milan10a giornata (30 ottobre 2019/22 marzo 2020): Udinese-ROMA11a giornata (3 novembre 2019/5 aprile 2020): ROMA-Napoli12a giornata (10 novembre 2019/11 aprile 2020): Parma-ROMA13a giornata (24 novembre 2019/19 aprile 2020): ROMA-Brescia14a giornata (1 dicembre 2019/22 aprile 2020): Hellas Verona-ROMA15a giornata (8 novembre 2019/26 aprile 2020): Inter-ROMA16a giornata (15 dicembre 2019/3 maggio 2020): ROMA-Spal17a giornata (22 dicembre 2019/10 maggio 2020): Fiorentina-ROMA18a giornata (5 gennaio 2020/17 maggio 2020): ROMA-Torino19a giornata (12 gennaio 2020/24 maggio 2020): ROMA-Juventus