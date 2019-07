Serie A 2019-2020: il calendario della Lazio

Calendario serie a 2019-20: tutte le giornate di campionato. Date, soste e turni infrasettimanali​

IL CALENDARIO DI SERIE A 2019/20 DELLA LAZIO

Lunedì 29 Luglio 2019, 22:13

1a) 25/08/19 Sampdoria-LAZIO 19/01/202a) 01/09/19 LAZIO-Roma 26/01/203a) 15/09/19 Spal-LAZIO 02/02/204a) 22/09/19 LAZIO-Parma 09/02/205a) 25/09/19 Inter-LAZIO 16/02/206a) 29/09/19 LAZIO-Genoa 23/02/207a) 06/10/19 Bologna-LAZIO 01/03/208a) 20/10/19 LAZIO-Atalanta 08/03/209a) 27/10/19 Fiorentina-LAZIO 15/03/2010a) 30/10/19 LAZIO-Torino 22/03/2011a) 03/11/19 Milan-LAZIO 05/04/2012a) 10/11/19 LAZIO-Lecce 11/04/2013a) 24/11/19 Sassuolo-LAZIO 19/04/2014a) 01/12/19 LAZIO-Udinese 22/04/2015a) 08/12/19 LAZIO-Juventus 26/04/2016a) 15/12/19 Cagliari-LAZIO 03/05/2017a) 22/12/19 LAZIO-Verona 10/05/2018a) 05/01/20 Brescia-LAZIO 17/05/2019a) 12/01/20 LAZIO-Napoli 24/05/20