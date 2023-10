Simona Ventura, la sorpresa di "chef" Giovanni Terzi: «Il mio uomo è differente»

di Redazione web

Simona Ventura (58) e Giovanni Terzi (59) stanno insieme dal 2018 e non smettono di sorprenderi l'un l'altro con sorprese e gesti d'amore per mantenere viva la loro relazione. Lo scrittore e giornalista ha lasciato a bocca aperta la sua compagna quando, al suo ritorno dal lavoro le ha fatto trovare una sorpresa molto dolce.

La coppia si sta preparando per affrontare Ballando con le Stelle, una nuova avventura televisiva, più o meno, insieme e i fan non vedono l'ora di vederli "l'uno contro l'altra".

La sorpresa di Giovanni per Simona

Giovanni Terzi ha voluto sorprendere la compagna facendole trovare la cena pronta, al suo ritorno dal lavoro. Lo chef Terzi ha proposto uovo in camicia su fetta di pane tostato, una vera prelibatezza ricca di proteine e carboidrati, perfetti per mantenersi in forma, in attesa dell'inizio di Ballando con le Stelle.

«Il mio uomo è differente», ha scritto Simona Ventura, condividendo con i fan la cena preparata dal compagno che le ha scritto un dolce «Ti amo».

