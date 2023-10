Antonella Elia, la sua gaffe imbarazza Simona Ventura e Paola Perego a Citofonare Rai2: «Come va la passione con suo marito?»

di Redazione web

Antonella Elia è diventata una delle inviate speciali di Simona Ventura e Paola Perego per "Citofonare Rai2" e, tra scenette divertenti e battute spiritose, la showgirl ne ha fatta una delle sue. Antonella si trovava a Vieste, insieme al compagno Pietro Delle Piane, alla scoperta della città pugliese e della cultura culinaria, tra amore e passione. Proprio in quest'occasione, Antonella ha incontrato alcune signore che ha voluto intervistare per sapere qualcosa in più della loro vita.

La showgirl è inciampata in una gaffe che ha fatto ridere tutti e messo in imbarazzo Simona Ventura e Paola Perego. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Antonella Elia e la gaffe

Antonella Elia ha intervistato alcune signore che a sua detta erano molto simpatiche, «si divertono, fanno divertire, mangiano, bevono e ballano. Viva la vita» e, dopo aver presentato un video su Vieste e la bellezza della città, La showgirl ha voluto chiedere alcune curiosità alle sue nuove amiche, tra cui come va l'amore e la passione. Una delle signore ha dichiarato di essere «zitella e contenta», quando Antonella si è avvicinata alla signora Maria, di 90 anni, Pietro Delle Piane ha cercato di fermarla, prima che dicesse qualcosa di imbarazzante.

«È sempre stata vivissima e bella e siamo sempre stati tanto contenti», allora Antonella ha indagato, incalzandola con un «però...»

«Mio marito è morto» ha risposto la signora di 90 anni che, trovatasi alle strette ha dovuto chiarire qualcosa che gli spetttaori avevano già capito e anche Pietro Delle Piane, ecco perché aveva cercato di fermare la sua compagna dalla gaffe facile. Le conduttrici Simona Ventura e Paola Perego hanno cercato di trattenere le risate e l'imbarazzo, mentre nello studio, il pubblico era in delirio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 08:50

