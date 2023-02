GFVip, Daniele Dal Moro si sfoga con Antonella e cita Uomini e Donne e Temptation Island: la reazione degli autori

di Redazione web

Daniele Dal Moro è stato zittito da uno degli autori del Grande Fratello Vip. Nel corso della serata l'inquilino della casa stava parlando con Antonella Fiordelisi che gli ha confessato che Martina Nasoni sarebbe molto delusa dal suo comportamento. Il gieffino si è lasciato andare a un lungo sfogo facendo riferimento anche ad altri programmi come Uomini e Donne e Temptation Island.

Lo sfogo

«Non ho mai rilasciato interviste o dichiarazioni su si lei. Martina può dirti tante cose, ma lei veniva a farmi la posta quando io facevo Uomini e Donne. Si appostava proprio. Io poi non ho baciato nessuno e nemmeno ho scelto nel programma. Chiamavo subito la redazione appena vedevo che si appostava. Dicevo alla produzione ‘che cosa devo fare con lei?’. Perché ho sempre portato rispetto al programma», ha chiarito Dal Moro alla Fiordelisi, poi ha aggiunto: «Io le ho fatto saltare progetti quando uscivamo? Ma questa è una grossa bugia che ti ha detto. L’unica cosa saltata è Temptation Island. Perché loro ci hanno chiamato e io ho detto di no ‘guardate che Martina non è la mia ragazza, io non faccio ste cose qui in coppia».

Il rimprovero

A quel punto però uno degli autori lo ha richiamato e Daniele ha capito subito: «ì lo so che non devo parlare di altri programmi, però Martina mi ha tirato in mezzo a queste cavolate con Antonella. Quindi cosa devo fare?». Poi ha chiarito che con lei ha chiuso, ma ai fan del Gf non è sfuggito il fatto che tra le regole del reality cia sia quella di non parlare delle trasmissioni di Maria De Filippi, probabilmente decisione presa dopo che il compagno di Antonella Elia fede delle rivelazioni che misero in cattiva luce Temptation Island.

