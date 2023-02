Giulia De Lellis alla Milano Fashion Week, polemiche per il vestito: lei replica così agli hater

di Redazione web

Giulia De Lellis è stata una delle protagoniste della Milano Fashion Week, ma non sono mancate per lei le polemiche e le critiche. Alcuni haters si sono scagliati contro di lei dopo aver visto il vestito indossato in occasione della sfilata di Alberta Ferretti. Giulia ha vestito un abito nero che ha diviso molto i suoi follwers tra chi l'ha molto apprezzata e chi meno.

Gli haters

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata presa di mira da un hater che nei direct di Instagram ha scritto: «Sei alta un c***o e mezzo. Ma dove vai con questo pantalone?». Giulia, che ha sempre ammesso di guardare e tenere conto di quello che viene scritto sui social ha voluto replicare in modo educato e diretto. Nonostante il commento non fosse affatto carino la De Lellis si è mostrata superiore.

La replica

«Sono anni che cerco di far capire ai miei haters che non mi tocca l’argomento “Altezza” ma.. fallisco ogni volta. Ci riprovo: non mi è mai importato di essere 1.65, diversamente alta quindi. Non credo che l’altezza possa limitare le persone in nessun modo! Me la vivo così bene ma così bene, che spesso mi vesto da gigante senza rendermene conto», ha risposto con tutta serenità l'influencer che ha chiuso ironicamente l'argomento con una battuta: «Io mi sento alta dentro».

