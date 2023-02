Elettra Lamborghini e la frecciatina sui social: «La m*** che dai ti torna indietro»

di Redazione web

Elettra Lamborghini ha mandato una bella frecciatina sui social. La cantante, da sempre molto amata dal pubblico, aveva confessato in un'intervista a Stasera C’è Cattelan che non stava passando un bel momento, per questioni personali e la frecciatina che ha mandato conferma una situazione di contrasto con una persona a lei vicina, anche se non ha fatto alcun nome.

La confessione di Elettra

«Per me è un brutto periodo, prendo tutto sul positivo ma chiaramente quello che succede in casa mia non lo vengo a raccontare a voi. Sono un po’ triste e disillusa dalle persone. Le persone sono un po’ cattive e forse la prendo troppo sul serio. Proprio in questo periodo che io sono un po’ così, mio marito mi è stato accanto», aveva confessato Elettra e c'è chi pensa che il riferimento sia al brutto rapporto con la sorella Ginevra.

La frecciatina

Nel corso della giornata di ieri Elettra ha pubblicato sul suo account Twitter una frase al veleno: «KARMA IS A BICC. La m*** che dai/fai torna indietro…». Non ha dato alcuna spiegazione in merito, né chiarito a chi si riferisse, ma sotto i commenti sono tutti riferiti al Grande Fratello Vip e alle dinamiche che hanno coinvolto la sorella.

KARMA IS A BICC 😘🤭🐍. la 💩 che dai/fai torna indietro… 🤫 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 22, 2023

