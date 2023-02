Gf Vip: Edoardo Donnamaria sparla di Antonella Fiordelisi con gli spartani, ancora una volta c'entra Spinalbese

di Redazione web

Edoardo Donnamaria continua a fare scivoloni con Antonella Fiordelisi, sua fidanzata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La relazione tra i due è sempre stata piuttosto movimentata, a volte sono volate anche parole grandi e ora, il volto di Forum, avrebbe parlato male dell'influencer con il "gruppo avversario".

Lo sfogo di Edoardo

In puntata Edoardo ha visto una clip con protagonisti l’ex di Belen e la sua fidanzata che però non gli è andata a genio, e così tra i due c’è stata una nuova discussione. Donnamaria ha deciso di sfogarsi con alcuni dei suoi amici del gruppo degli Spartani, ma le parole rivolte ad Antonella non sono state delle più tenere: «Io non riesco a fare finta di niente. Ti dico io che voleva fare: voleva fare casino e uscire in puntata, creare le famose dinamiche. In più voleva avere la sicurezza, perché lei ha la necessità di piacere a tutti, che se avesse voluto, anche Antonino ci sarebbe stato. Noi stavamo insieme tutte le sere, mi diceva le cose sotto le coperte. Io la roba della clip che ho visto non la riesco proprio a digerire. Gli ha detto: ‘peccato che te la sei giocata male con me, sennò chissà cosa poteva succedere’. Ma posso accettare una cosa del genere?».

Nuove tensioni

Edoardo non ha mai nascosto la sua gelosia per Antonino, con cui invece Antonella sembra aver legato un bel rapporto di Amicizia. Allo stesso modo la Fiordelisi non ha mai nutrito particolare simpatia per Oriana o Micol, con cui invece Donnamaria si è spesso confrontato e confidato. Che sia in arrivo l'ennesima, furiosa lite?

