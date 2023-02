Aurora Ramazzotti, pazienza finita: «Per la nascita del bambino manca ancora più di un mese»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti si spazientisce e nelle sue Instagram story si rivolge ai fan. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti spiega che il suo DM viene letteralmente preso d'assalto quando non posta dei contenuti per qualche ora. La ragazza ha sempre abituato i suoi followers a un continuo flusso di contenuti e, complice la curiosità di vederla presto mamma, a volte alcuni di loro si fanno insistenti.

La replica ai followers

«Siccome ultimamente non sto postando tantissimo perché passo la maggior parte del tempo a casa a riposo, se faccio passare più di 24 ore senza postare apro il dm e sono inondata di messaggi del tipo "come stai?", "tutto bene?", "hai partorito?"», Aurora poi continua: «Per quanto mi faccia tenerezza e piacere la vostra preoccupazione, volevo dirvi che manca più di un mese, ok? Dobbiamo ancora un po' mantecare, tenere un po' dentro», aggiunge ironicamente.

La gravidanza

La giovane futura mamma è agli sgoccioli della sua gravidanza, ma come ha spiegato lei stessa, a volte sui social sembra che veramente una donna non partorisca mai e che i tempi siano sempre più lunghi. Tutto procede per il meglio, ma semplicemente non è ancora tempo per Aurora e per il suo piccolo che nascerà, appunto, tra più di un mese. Rassicurati i fan ora la Ramazzotti continuerà a dedicarsi a se stessa e al bambino in arrivo.

