Gilles Rocca single, dopo 14 anni è finito l'amore con l'attrice Miriam Galanti

Gilles Rocca è single: è finita dopo 14 anni la storia d'amore con la sua compagna. Il talentuoso protagonista di Tale e Quale Show e di Ballando con le Stelle, si è lasciato con la sua storica fidanzata, l'attrice Miriam Galanti e ad annunciarlo è stato lui stesso sui social dopo settimane in cui si rincorrevano rumors su una loro probabile crisi.

Il post su Instagram

In un lungo post ha spiegato quella che è la sua situazione: «Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita». A malin cuore, dopo una crisi che sembrava essere superata, l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi, si mette a nudo.

Le motivazioni

«È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile. Prima che la notizia possa essere riportata male dai giornali ho preferito farlo io. Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite.

È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero. Grazie». Si intuisce dalle motivazioni della rottura che potrebbe non essere stata una sua scelta, ma di Miriam.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 12:49

