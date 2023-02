Lino Banfi, la malattia della moglie Lucia Zagaria e l'ultima richiesta: «Voglio morire insieme a te»

Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi, è morta dopo una lunga lotta contro l'Alzheimer. La coppia stava insieme da 60 anni, il loro era un grande amore di altri tempi, tanto che in diverse occasioni l'attore aveva ribadito il forte legame con la moglie definendola "la mia roccia".

La storia d'amore

Lino e Lucia si sono sposati il primo marzo 1962 di nascosto, dopo dieci anni di fidanzamento. Nel 2012 Banfi, per le nozze d’oro, aveva regalato a Lucia un matrimonio da favola, con 250 invitati, i figli Walter e Rosanna, tutti gli amici riuniti. «È dall'1 marzo del 1962, quando io e mia moglie Lucia ci sposammo di nascosto in una sacrestia di Canosa di Puglia, che le prometto: 'Se arriveremo alle nozze d'oro faremo un matrimonio da principi'. Ci siamo arrivati. E io la risposo», aveva dichiarato in una precedente intervista. Lino aveva raccontato che lei lo aveva sempre sostenuto, anche nei momenti più difficili della sua carriera.

La richiesta di Lucia

Gli ultimi anni di vita insieme erano stati difficili a causa della malattia, ma come Lino aveva voluto sottolineare: «Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei». La moglie arrivò a chiederegli se c'era un modo per morire insieme, perché lei non avrebbe sopportato la sua assenza. Banfi aveva confessato di aver girato la domanda a Papa Francesco che aveva garantito che avrebbe pregato per loro.

