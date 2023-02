Antonella Fiordelisi, l'ex lancia accuse pesanti: «Ha studiato dei copioni prima di entrare nella casa per non sembrare stupida»

di Redazione web

Gianluca Benincasa spara a zero su Antonella Fiordelisi, concorrente del Grande Fratello Vip. L'ex dell'influencer l'ha sempre supportata nel corso del reality, ma da quando gli è stato negato l'ingresso nella casa con minaccia di provvedimenti legali le cose sono molto cambiate e ha spesso attaccato la Fiordelisi.

Lo sfogo

Nella sua pagina Instagram ha pubblicato diverse storie in cui ha parlato proprio di Antonella, senza mai citarla apertamente. Benincasa la accusa di aver studiato dei veri e propri copioni prima della sua partecipazione al reality: «Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ne ho tutto il diritto», ha esordito Gianluca, «Dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti. Ovviamente tutte cose che si sarebbe imposta lei prima di entrare, comprese le frasi in latino che provavamo in barca, perché voleva far credere di non essere stupida».

Le motivazioni

Ha poi spiegato cosa gli ha dato fastidio: «Si faceva toccare dappertutto, lei stessa ha messo la mano di lui lì per fargli sentire l’odore e il sapore; ci è andata a letto senza fregarsene delle promesse d’amore fatte; io mi sono stato sempre zitto e l’ho sempre difesa. Quando c’è stata la possibilità di ripulirmi dalle dicerie di cornuto e di cogli**ne affibbiatemi facendo il programma e chiudere definitivamente i rapporti con lei, mi hanno dato dello stalker». Non nasconde poi di essere molto arrabbiato.

