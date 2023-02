Gf Vip, Antonino Spinalbese a rischio squalifica: cosa è successo

di Redazione web

Antonino Spinalbese avrebbe infranto le regole del Grande Fratello Vip e rischierebbe una squalifica. Il concorrente, che qualche settimana fa si è assentato dalla casa per sottoporsi a un intervento chirurgico, è tornato nel gioco ma avrebbe rivelato ai suoi compagni di viaggio cosa accade fuori.

La confidenza

Uno dei punti fondamentali del regolamento è proprio questo: chi esce e poi rientra nella casa del GFVip oppure a chi arriva settimane più tardi non può rivelare cosa sta accadendo nel mondo reale. Antonino però avrebbe violato la regola e a fare la spia, forse involontariamente, è proprio una delle sue amiche, Antonella Fiordelisi. Spinalbese le avrebbe detto le preferenze del pubblico sui concorrenti in gara.

Le nomination

Mentre Antonella parla con Sarah Altobello spiega in merito a Micol Incorvaia: «Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui». Per la prossima puntata in nominationci sono Antonino, Antonella, Micol e Nikita e ci si interroga su chi potrebbe finire fuori. Peccato però che di fatto Spinalbese avrebbe violato il regolamento, chissà se verranno presi provvedimenti.

