Luca Onestini sbotta contro gli autori del Grande Fratello Vip dopo la puntata: ecco cosa è successo

Luca Onestini, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, si sarebbe lasciato andare a un lungo sfogo in cui ha puntato il dito contro gli autori. Protagonista di diverse dinamiche nel corso della puntata, spente le luci della diretta ha commentato con alcuni coinquilini quello che è successo, criticando quanto fatto dagli autori.

Lo sfogo

Secondo lui, infatti, alcuni filmati sarebbero stati tagliati male e avrebbero veicolato messaggi non corretti: «Però quello che dico io. Qui che ci sia gente che distorce la realtà è un fatto, ma che venga fatto anche durante la puntata è un altro. Io sono scioccato, ma cosa stiamo dicendo? È quella la cosa che dico. Scherziamo o facciamo davvero?», ha sbottato Luca che ha trovato l'approvazione di Micol e di Giaele.

Gli esempi

A quel punto ha continuato: «Non so se lo facciano per pareggiare un po’ la cosa e quindi cercare di creare equilibrio. Sì, ma è inaccettabile. Non puoi raccontare delle robe che non sono». A tal riguardo ha fatto l'esempio di Nikita Pelizon e su delle affermazioni fatte: «A me sta cosa fa paura», ha concluso.

