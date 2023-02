Gf Vip, Antonella Fiordelisi e quella frase sui figli con Edoardo: vipponi senza parole. Ecco cos'ha detto

di Redazione web

La serata per festeggiare il Carnevale è stata l'ennesima occasione per scatenare discussioni e liti all'interno della casa del Grande Fratello. Nel corso dei vari battibecchi però le parole di Antonella Fiordelisi hanno sconvolto tutti. L'Influencer, nel tentare di difendere il fidanzato, Edoardo Donnamaria, avrebbe confessato in uno sfogo alla Incorvaglia cosa hanno intenzione di fare nel futuro.

Chiara Ferragni e Fedez, «in quel palazzo c'è lo psicoterapeuta»: il giallo dell'ultimo avvistamento

Isola dei Famosi, l'indiscrezione: «Flavia Vento esclusa dai provini, è scoppiata in lacrime»

La discussione

Donnamaria è stato "cacciato" nel cortile dopo una sfuriata di Oriana, a quel punto Antonella è intervenuta: «Questi sono veri amici? Ti hanno cacciato! Chi vuole bene non si comporta così». Micol Incorvaia, che ha captato dove voleva arrivare la coinquilina, ha immediatamente tentato di rimetterla in riga: «Sai che non siamo in quinta elementare e che tra amici si può litigare senza smettere di volersi bene?».

Antonella e la frase sui figli

Antonella però è scoppiata spiegando che tra lei ed Edoardo le cose vanno a gonfie vele e che la passione è irrefrenabile: «Amore mio i tuoi amici ci vogliono far litigare comunque e non so se l’hai capito. Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni».

#chetempochefa Renato Zero, nuova frecciata a Rosa Chemical: «Per il successo non basta il look, serve spessore artistico» VIDEO https://t.co/mmuVEFAm6z — Leggo (@leggoit) February 19, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA