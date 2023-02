Isola dei Famosi, ecco i primi nomi del cast: tanti ex gieffini e anche una coppia gay

di Redazione web

L'Isola dei Famosi sta scaldando i motori e a poche settimane ormai dall'inizio del reality spuntano anche i primi nomi, ufficiali, dei concorrenti. Dopo tanti rumors dei mesi scorsi è stato confermato già il nome dell’avvocato Luca di Carlo, legale ed amico di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Dagospia però anticipa quelli che potrebbero essere altri concorrenti.

I concorrenti

Secondo le indiscrezioni, a far parte della diciottesima edizione del reality ci saranno vari ex Vipponi. Tra questi, l’ex concorrente del GF Vip 6 Nathaly Caldonazzo, l’attrice Corinne Cléry e Marco Predolin, il quale venne squalificato dalla Casa più spiata d’Italia nel 2017, a causa di una bestemmia. Insieme a loro potrebbe volare in Honduras Alessandro Cecchi Paone insieme al compagno Simone Antolini. La coppia ha fatto molto parlare di sé, soprattutto per la differenza di età, di ben 38 anni.

Le conferme

Confermatissima invece Ilary Blasi come conduttrice dell'Isola che avrà in studio a commentare le dinamiche del gioco Vladimir Luxuria, anche lei confermata dalla scorsa edizione, insieme a Enrico Papi, che è invece una new entri. Mistero ancora sull'inviato dell'Isola.

