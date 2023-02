L'Isola dei Famosi, confermato il nome del primo concorrente: ecco di chi si tratta

di Redazione web

Luca Di Carlo potrebbe essere il primo concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi. Manca sempre meno all'inizio del reality, che partirà ad aprile, e tra i tanti nomi che circolano sembra essere arrivata una conferma. Di Carlo è noto come l’avvocato di diversi volti noti tra cui Cicciolina, lui stesso avrebbe dichiarato al settimanale Nuovo TV che farà parte del cast.

La conferma

Il legale, che in passato spinse anche per la partecipazione di Cicciolina, ha affermato: «Porterò pace, amore e trasgressione». Luca Di Carlo ha confermato anche di essere single e magari pronto a innamorarsi proprio a L’Isola dei Famosi. Ha anche svelato nel corso dell'intervista che porterà con sé diversi flaconi di crema protettiva, come suggerito dalla sua amica Ilona Staller. Il primo nome sembra quindi essere arrivato, mentre non si ha ancora nessuna certezza sugli altri rumors.

Il cast

Confermata la conduttrice, Ilary Blasi, e i due opinionisti in studio, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, resta il mistero ancora sull'inviato all'Isola che potrebbe non essere Alvin. Si vocifera il nome di Paolo Ciavarro, ma sembrerebbe che la Blasi starebbe puntando più in alto, come a Can Yaman.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 17:10

