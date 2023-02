Gianluca Grignani, paura a Domenica In. I fan notano un dettaglio: «Quello è sangue»

di Redazione web

Gianluca Grignani preoccupa i fan. Nel corso della sua intervista a Domenica In, insieme a Mara Venier, il cantante ha avuto un piccolo episodio di epistassi. Gianluca ha perso sangue e ad accorgersene sono stati diversi spettatori da casa che hanno notato una macchia rossa proprio sotto il naso. Mentre parlava i più attenti hanno visto che qualcosa non andava e ci si è interrogati se stesse perdendo sangue o se fosse solo un graffio.

Il ritorno sul palco

Gianluca è apparso comunque in forma durante l'intervista. Grignani ha confessato a zia Mara di essere felice: «. Io e te poi ci conosciamo da tanti anni. Sono venuto qui da te a promuovere anche uno dei miei primi album. Se ho dormito bene? Nì, io non dormo molto sono un po’ nottambulo. A volte capita che non dormo nemmeno. Su tre giorni ne dormo uno e mezzo. Ho lo studio in casa e lavoro spesso. Se mi viene l’ispirazione entro in studio». Poi spiega di tenere molto al suo brano: « Il pezzo che ho portato lo avevo fermo da anni. Sicuramente è un brano un po’ tormentato».

La delusione

Non nasconde però il dispiacere per non aver vinto il premio della critica: «Com’è possibile che io non abbia vinto il premio della critica? Potrei essere polemico e lo sai che sarei capace di farlo. Sai come sono fatto, però dirò solo due cose. Sono contento, se mi ricordo di chi l’ha vinto tra qualche anno e non faccio nomi. Però il vero premio l’ho preso dalla gente, il premio dato dalle persone. Questa per me è una cosa molto importante».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 11:51

