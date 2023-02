Gf Vip, «quando lo scoprirà, si inc....à»: Nicole Murgia preoccupata per lo scherzo contro Daniele Dal Moro

Alcune ragazze della casa hanno deciso di organizzare uno scherzo ai danni di Daniele Dal Moro. Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Nicole Murgia e Milena Miconi hanno infatti nascosto 5 paia di calzini al giovane. «Quando lo scoprirà si inc***erà» ha sussurato Nicole.

Cosa è successo nelle scorse settimane

Nelle scorse settimane è infatti già successo che Daniele si è arrabbiato per la misteriosa sparizione dei suoi indumenti intimi. Le sue sfuriate per mutande e calzini spariti hanno fatto spesso ridere alcuni concorrenti. «Parlano di nascosto, eludono le telecamere, scrivono per capirsi, quanto lo vogliamo prolungare questo schifo? Le regole valgono solo per alcuni, come funziona?», ha scritto su Twitter invece un utente infastidito dal comportamento delle ragazze.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA