Antonella Elia, la confessione sul fidanzato Pietro: «Lui è un santo, ma ho un rimpianto». Cosa ha detto

di Redazione Web

Antonella Elia ha fatto spesso parlare di sè per i modi e le risposte che ha avuto durante i reality e le ospitate in televisione. La sua carriera ha visto la presenza di grandi personaggi come è Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello, tanto da ritenersi soddisfatta. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Elia ha detto: «Esperienze bellissime, come quando ho vissuto a Los Angeles. L’unica cosa di cui vado fiera è la mia volontà. Ho fatto un lavoro che mi ha dato amore, non avendo la famiglia ho sempre avuto bisogno di affetto e attenzione, fin da piccola Sul lavoro è andata come doveva andare, mi sono pentita di aver lasciato la tv per fare La bella e la bestia, forse se fossi stata più coerente oggi sarei una conduttrice canonica».

Federica Pellegrini, compleanno da quasi mamma: «Un bicchiere di vino lo posso bere?». E i fan notano un dettaglio

Chiara Ferragni, il "tuffo perfetto" scatena le polemiche: «Si vede che è finto, tutto Photoshop». Ecco la verità

ll privato

Nel corso dell’intervista, Antonella Elia ha parlato anche della vita privata. La showgirl non si è mai sposata, ma avrebbe voluto un figlio: «Ho il rimpianto di non avere avuto un figlio, con Pietro mi sarebbe piaciuto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA