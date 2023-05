Simona Ventura: «In lacrime per la mia Romagna. Non so che ca**o devo fare, ho paura»

Simona Ventura ha condiviso su Instagram e Twitter alcuni video dell'Emilia Romagna e delle zone allagate e sommerse dall'acqua in queste ore difficili, scrivendo: "In lacrime per la mia Romagna".

Iva Zanicchi ha commentato il suo post: "Gli artisti hanno il cuore grande lo dimostreremo aiutando l'Emilia Romagna".

Maltempo, crolla una casa a Bologna: travolta da una frana (un masso e detriti), tre persone estratte vive

Donna trovata morta sulla spiaggia di Cesenatico, le indagini: «Non sappiamo se sia affogata nell'alluvione»

I fan: "Grazie Simona! Siamo forti e ci rialzeremo"

Alcuni utenti hanno ringraziato Simona: "Grazie Simona! Noi Emiliano Romagnoli siamo forti e ci rialzeremo".

