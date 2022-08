Orietta Berti, l'annuncio inaspettato su Instagram incuriosisce i fan: ecco cosa ha detto

Novità per Orietta Berti. L'instancabile cantante, amata e seguita da ogni generazioni, ha incuriosito i fan con un annuncio pieno di news. Su Instagram, Orietta ha scritto: «Care amiche e amici siete pronti per un settembre pieno di #sorprese?». E, a corredo della story, ha aggiunto l'emoticon con pacchi regalo e festoni. Cosa avrà voluto dire?

Opinionista del Gf Vip

Dopo il successo di "Mille", brano scritto con Fedez e Achille Lauro nel 2021, diventata una hit estiva, la carriera di Orietta ha ripreso il volo e continua la sua ascesa. E non solo nell'ambito musicale.

Infatti, la cantante sarà presto alla corte di Alfonso Signorini nei panni di opinionista del Gf Vip 7. Accanto a lei, la moglie di Paolo Bonolis. In molti fanno pronostici su come Orietta affronterà quest'avventura e, data la sua spiccata ironia e il suo sorriso stampato sul volto, si preannuncia una stagione imperdibile.

79 anni

All'età di 79 anni, Orietta è stracolma di successi e premi: la conferma che è sempre sulla cresta dell’onda. Il suo successo iniziato negli anni ‘60 non si è mai interrotto, anzi è in continua evoluzione. Infatti, anche il pubblico più giovane la segue per la sua versatilità che la porta a passare da un genere all'altro, adattandosi perfettamente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 10:37

