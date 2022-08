Grande Fratello Vip, nuovo indizio di Signorini: «La amo perchè ama i pelati come me»

di Ida Di Grazia

In attesa di scoprire se la data di inizio del Grande Fratello Vip sarà confermata per il 19 settembre o slitterà a ottobre a causa delle elezioni del 25 settembre, Alfonso Signorini svela un nuovo indizio sulla prossima concorrente che entrerà nella casa più spiata d'Italia.

Alfonso Signorini, come ci ha abituato in queste ultime settimane, ha pubblicato sulle sue storie Instagram l’ottavo indizio relativo all’ottavo concorrente. del prossimo Grande Fratello Vip.

«Ottavo indizio! La amo perché ama i pelati come me. Anche se io non sono Kelly Slater e lei non è Pamela Anderson». Si tratta quindi di una donna, anzi di una vippona. Come sempre un indizio criptico che scatena la fantasia del web alla ricerca di donne del mondo dello spettacolo legate a uomini senza capelli come ad esempio Wilma Goich, Patrizia Rossetti e Patrizia Groppelli.

Oppure ragionando un po' fuori dagli schemi si potrebbe pensare a Carolina Marconi, ex gieffina (quarta edizione) che dove aver combattuto contro un tumore chiama "pelatine” in modo affettuoso tutte le persone che affrontano la chemio e che sono state costrette a rasarsi a zero, proprio come ha dovuto fare lei. Nomi non troppo campati in aria e che anzi sono circolati tra le liste dei prossimi concorrenti.

