Miss Italia: flash mob delle prefinaliste. La patron: «Lasciate libere le donne, anche di partecipare a una gara di bellezza»

Lunedì 26 Agosto 2019, 20:26

Una protesta di "bellissime" per la libertà di partecipare a Miss Italia. Sono lea ‘urlare’, in jeans e maglietta, slogan come “Né nude né mute’’, “Io sono mia’’, “La bellezza non è una colpa’’, “Libertà per tutte’’, “Sorellanza’’, “Sul mio corpo decido io’’, “Tutte le donne sono miss Italia’’ e “Siamo tutte Miss Italia’’.A capo del flash mob di oggi pomeriggio a Venezia Mestre, dove domani e dopodomani si terranno le selezioni per decretare le finaliste del 2019,, che ha spiegato: «Lasciate in pace le donne, che siano libere, anche di partecipare a una gara di bellezza».L'iniziativa arriva in risposta agli attacchi ricevuti nei giorni scorsi da alcuni esponenti politici: «Sentire parlare di mercificazione della donna riferita a un concorso che ha attraversato, raccontandola, la storia del costume italiano con garbo e autenticità, mi fa sorridere», ha aggiunto la patron a margine della manifestazione nella piazza antistante il “Leonardo Royal Hotel Venice Mestre’’, dove sono ospiti le prefinaliste. «Bisogna rispettare le donne nelle loro scelte - ha concluso la Mirigliani - anche quella di proporsi per il loro talento e la loro bellezza».