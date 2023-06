L'imitatore di Mr Bean bloccato da TikTok per furto d'identità: «Con i miei video mantengo la famiglia»

di Redazione web

TikTok ha chiuso l'account dell'imitatore di Mr Bean. Lewis John, 27 anni, dal 2018 crea contenuti sulla piattaforma, fingendosi il personaggio interpretato da Rowan Atkinson. Si è detto «sbalordito», quando TikTok ha deciso di bandirlo dalla piattaforma per essersi finto una persona diversa, per fuorviare gli altri e ricavarne guadagni. Con oltre 1,1 milioni di follower, l'imitatore di Mr Bean ha deciso di fare ricorso contro la decisione del social network. Ecco quanto accaduto.

TikTok, professione per l'imitatore di Mr Bean

L'imitatore di Mr Bean vive la sua passione di attore comico dal 2018 su TikTok. Grazie a questa attività, il 27enne è riuscito a guadagnare piccole e costanti somme di denaro e benefit, quali regali da parte dei suoi follower.

Il sito gli ha comunicato che il suo account «non può essere ripristinato», dopo aver perso l'appello e fatto ricorso. Ma in un secondo momento, senza neanche avvertirlo, gli ha ridato la possibilità di pubblicare i suoi contenuti, lasciando intatta la pagina precedente.

Lewis, di Grantham, ha dichiarato: «È stato assolutamente ingiusto e ridicolo. Sono entrato a far parte di TikTok nel 2018 e sono diventato virale durante i lockdown dovuti al Covid. Il mio account alla fine ha raggiunto un milione di follower, ma quando ho effettuato l'accesso martedì mi è stato detto che avevo violato le linee guida della community».

L'imitatore di Mr Bean ha poi proseguito affermando: «TikTok era stato felice che esprimessi il mio talento per più di quattro anni e poi sono stato bannato senza una parola di avvertimento. Ho presentato ricorso contro la decisione immediatamente.

Regolamento della piattaforma

Lewis John è un fan di Mr Bean, si veste con la sua iconica giacca di tweed e cravatta rossa per imitare la sua voce e i suoi modi.

«Voglio maggiori informazioni da TikTok su come sono stato bannato e su come posso assicurarmi di essere completamente dalla parte giusta delle regole in futuro - racconta l'imitatore sui social -. Ma è così difficile entrare in contatto con TikTok. Il mio reddito proviene dai regali che le persone mi hanno inviato, può variare di mese in mese ma è stato sufficiente per mantenere me, mia moglie e i nostri due figli».

Per la piattaforma pare tu possa fare imitazioni solo se dichiari esplicitamente nella tua biografia che sei una parodia o un account fan, cosa che prima dell'accaduto, Lewis John non aveva fatto.

