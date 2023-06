Incidente a Roma: la challenge YouTube che ha portato allo schianto choc

Drammatico incidente oggi a Roma intorno alle 15.45: due auto, una delle quali un suv Lamborghini si sono scontrate frontalmente tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara, tra Acilia e Casalpalocco. Nell'incidente ha purtroppo perso la vita il piccolo Manuel, un bambino di 5 anni: il bimbo è stato prima trasportato al Grassi di Ostia dove è stato ricoverato in rianimazione, in arresto cardiocircolatorio. Poche ore dopo, purtroppo, non ce l'ha fatta.

Gravi la madre e la sorellina

L'incidente è avvenuto tra una Smart e un Suv Lamborghini guidato da un ventenne e con a bordo altri 4 giovani. Il bimbo era sull'utilitaria con la madre e la sorella. Il bimbo è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia dove è morto per le numerose ferite riportate nell'incidente. La mamma del bambino, una donna di 35 anni, è ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio dove è giunta in codice rosso: anche la sorellina del bambino (di 3 anni) è ricoverata in gravi condizioni. Il conducente e i passeggeri del Suv sono rimasti illesi.



A bordo del suv Lamborghini (noleggiato) c’erano quattro giovani, alcuni dei quali fanno parte del gruppo di influencer youtuber The Bordeline, un canale da diverse centinaia di migliaia di followers su YouTube, Instagram e TikTok. Una prima ipotesi degli inquirenti potrebbe essere che i giovani a bordo dell'auto potrebbero essere stati distratti dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video: secondo quanto emerso dagli accertamenti, le forze dell'ordine hanno sequestrato i telefonini dei ragazzi a bordo della Lamborghini, per verificare chi stava girando in quel momento il video - già acquisito dagli investigatori - forse da pubblicare poi su YouTube.

La storia pubblicata su Instagram dal gruppo di youtuber sembrerebbe confermare l'ipotesi.

