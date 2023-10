Federico Fashion Style a Belve: «Antonella Mosetti non paga, mi deve 600 euro». Lei replica: Vorresti essere me

di Redazione web

Federico Fashion Style, nome d'arte di Federico Lauri, è il noto parrucchiere dei Vip. Il suo successo è nato sui social e, dopo aver condotto un programma su Real Time dove mostra il suo lavoro, in moltissimi si sono recati al suo salone di bellezza per richiedere i trattamenti più famosi. Federico è stato ospite a Belve da Francesca Fagnani dove ha raccontato alcuni aneddoti nel suo lavoro, dalla signora che si è rifiutata di pagare 5mila euro per le extension applicate (che poi Federico ha dovuto rimuovere e buttare perché non era possibile utilizzare nuovamente), alla showgirl che non ha mai pagato per il trattamento ai capelli a cui si è sottoposta. Dopo alcuni tentennamenti, ha deciso di rivelare l'identità della showgirl che tanto «sempre i soliti 600 euro mi deve».

Andiamo a scoprire di chi si tratta e come ha replicato.

Durante l'intervista di Federico Fashion Style a Belve, Francesca Fagnani ha fatto riferimento ai costi dei suoi trattamenti, ritenuti da alcune clienti «troppo eccessivi» e che addirittura danneggiassero il capello, facendolo cadere. Federico Fashion Style ha subito replicato: «Il problema di Antonella Mosetti non sono i capelli che cadono, ma il fatto che non passa la carta.

La replica di Antonella Mosetti

«Chi mi conosce sa che sono 30 anni che faccio questo lavoro e che non dovrei neanche replicare. Sono una persona molto onesta e generosa, lo sono stata anche con questo infimo personaggio, non ho nulla da recriminarmi. Il silenzio è l'arma più vincente. Non sarai mai come me», ha replicato Antonella Mosetti sulle sue storie Instagram, rispedendo al mittente le accuse di non aver pagato i trattamenti al salone di bellezza.

Federico non rivedrà i suoi 600 euro, ma deciderà di replicare alle parole della showgirl?

