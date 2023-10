Federico Fashion Style a Belve: «Io gay? Mia moglie mi vedeva vestito di paillettes. Lo sapeva e le stava bene»

Federico Fashion Style è uno dei protagonisti della nuova puntata di Belve, in onda martedì 10 ottobre. Il celebre parrucchiere, anzi hair stylist delle Vip ha deciso di aprire il suo cuore a Francesca Fagnani che andrà a scavare nei segreti più nascosti. Dal suo coming out che in molti già sapevano (compresa la moglie), ai disturbi alimentari, Federico non ha avuto paura delle domande schiette della padrona di casa. Andiamo a leggere alcuni estratti dell'intervista.

