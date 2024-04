Andrea Delogu, la critica che non piace ai cantautori: «Era una battuta, mi dispiace non si sia capito ma sono una str***»

di Sara Orlandini

Andrea Delogu, nelle sue ultime storie Instagram, non le ha certo mandate a dire. La speaker radiofonica e conduttrice dello scorso "Tim Summer Hits", ha pubblicato un'immagine ripresa da una pagina satirica sulla musica e i musicisti dal titolo "Perché un cantautore non ha successo". La sua ironia, o comunque quella riportata dal diagramma a torta ripostato nelle storie, non sarebbe però piaciuta alla maggior parte dei fan. Andrea, tuttavia, ha mantenuto salda la sua opinione e ha spiegato ai suoi follower il suo punto di vista concludendo così: «Ora potete scatenarvi. E sì, mi dispiace non si sia capito ma sono una str***». Ecco che cos'è successo.

Andrea Delogu attaccata

Andrea Delogu ha pubblicato una storia Instagram in cui posta l'immagine di un diagramma a torta che riporta i motivi, suddivisi in percentuali, per cui un cantautore non ha successo. La fetta più grande appartiene alla categoria "Perché fa cag***".

Andrea Delogu scatenata

Ma le spiegazioni di Andrea Delogu non si sono fermate perché, infatti, ha continuato scrivendo: «E poi la dovete smettere di dire che le case discografiche sono il male perché dareste un braccio per firmare con una qualsiasi di loro; investono su quello che funziona e se funziona vuol dire che il pubblico lo cerca; il vero male è credersi incompresi perché in quel caso le cose sono due (lacrime mie, lacrime tue): se non vi capiscono è perché non vi sapete spiegare oppure non sapete usare gli strumenti giusti per avere un pubblico vostro».

In tanti si sono anche chiesti se Andrea Delogu non abbia difeso così a spada tratta le case discografiche solo perché si è immedesimata troppo nella giovane Mara Maionchi di cui veste i panni del docufilm "Sei nell'anima" che racconta la vita di Gianna Nannini.

