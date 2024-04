Andrea Delogu mostra la trasformazione in Mara Maionchi: «Mi dona il castano?»

di Redazione web

Andrea Delogu vestirà i panni della produttrice discografica Mara Maionchi nel biopic "Sei nell'anima", film di Cinzia TH Torrini in uscita su Netflix il 2 maggio prossimo e che racconta la vita di Gianna Nannini. La speaker radiofonica aveva annunciato la sua presenza nel cast, già qualche mese fa, e nell'ultimo post pubblicato su Instagram ha mostrato ai fa il processo di trasformazione in sala trucco: «Mi dona il castano?», ha chiesto.

Il post Instagram di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un nuovo video in cui raccoglie tanti piccoli video di quando si preparava a essere Mara Maionchi per le riprese del film "Sei nell'anima". Il suo look, com'è naturale che sia, cambia drasticamente, soprattutto i capelli: dalla media lunghezza e dal rosso splendente, passano a un taglio corto, cotonato e castano. Proprio per questo, la speaker di Rai Radio 2 ha chiesto ai suoi fan: «Mi dona il castano?». Ovviamente, secondo i suoi follower, Andrea starebbe bene con qualsiasi taglio e colore di capelli.

Quando la conduttrice annunciò il suo ruolo all'interno del film, scrisse: «Io sarò una giovane, tosta, intraprendente e potentissima Mara Maionchi».

Andrea Delogu poliedrica

Andrea Delogu piace tanto al pubblico perché ha dimostrato di avere molto talento in vari campi artistici.

