Andrea Delogu tranquillizza i fan: «Vado in terapia per un sacco di cose, non fate diventare strana anche questa». A cosa si riferisce?

Andrea Delogu ama condividere i suoi pensieri con i suoi follower, i suoi gusti in fatto di musica, di film o di libri. Proprio per questo nelle scorse ore, la speaker di Rai Radio 2 ha pubblicato una storia Instagram in cui era impegnata nella lettura del romanzo breve "La vita degli animali" di J.M Coetzee. Andrea era sdraiata sul suo letto e sotto le coperte. Proprio questo particolare avrebbe "scosso" i fan che le hanno mandato una miriade di messaggi e commenti perché pensano che sia molto strano rilassarsi sotto le coperte durante la giornata e non di sera prima di addormentarsi.

Andrea ha risposto a queste "critiche" con un'altra storia social.

La storia Instagram di Andrea Delogu

Andrea Delogu, subito dopo la storia in cui è sotto alle coperte, ha postato un altro video.

Andrea, poi, piace molto sui social perché è autoironica. Ad esempio, ha pubblicato lo screenshot di un follower che le chiede se sia incinta vista la rotondità che si intravede dalla tutina attilattissima indossata per un evento. La speaker gli ha risposto: «No tranquillo, è solo aria».

Andrea Delogu e la salute mentale

Andrea Delogu ha molto a cuore il tema della salute mentale di cui ha parlato in più interviste. La conduttrice ha spiegato che la terapia, nel corso degli anni, le è stata davvero molto utile e che l'ha aiutata a superare diversi traumi e a capire meglio se stessa.

