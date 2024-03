Andrea Delogu, il fidanzato Luigi Bruno è 16 anni più giovane. La risposta a un fan: «La differenza d'età? Pesa agli altri...»

di Redazione web

Andrea Delogu è fidanzata con il modello Luigi Bruno, ormai da tre anni. I due sono molto felici e, anche se non condividono tanti contenuti social, il loro amore e la loro passione sono evidenti quando compaiono insieme. La speaker radiofonica e il fidanzato hanno ben sedici anni di differenza l'uno dall'altra (41 anni lei e 25 lui) e questo ha stupito molto l'opinione pubblica quando Andrea confermò la relazione. Il loro amore è nato sui social e la conduttrice ha sempre detto che, nonostante Luigi sia più piccolo di lei, questa differenza di età non è mai stata un grosso problema proprio perché il modello ha sempre dimostrato grande maturità e un'eleganza d'altri tempi. Nelle scorse ore, un fan ha proprio chiesto alla speaker se i 16 anni tra lei e il ragazzo fossero un problema e lei ha risposto con una stoccata bella e buona. Ecco cos'ha scritto.

La risposta di Andrea Delogu

Andrea Delogu ama dialogare con i propri fan su Instagram e, proprio per questo, molto spesso, mette a loro disposizione il box delle domande. La speaker radiofonica risponde sempre sinceramente a coloro che le chiedono qualche curiosità in merito alla sua vita, al suo lavoro e anche alla sua storia d'amore con Luigi Bruno. Proprio una domanda su di lui ha attirato l'attenzione dei follower. Qualcuno le ha chiesto: «Ti pesa la differenza di età con il tuo fidanzato?» e Andrea ha risposto: «Non a me, agli altri». Dritta e concisa, la speaker ha messo a tacere (per l'ennesima volta) tutte le malelingue che sostengano che il modello sia troppo giovane per lei.

Andrea Delogu e la premiere di Supersex

Andrea Delogu, nelle scorse ore, è stata ospite a Roma della premiere della nuova serie tv Netflix, Supersex che uscirà domani, mercoledì 6 marzo e che vede protagonista Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi.

