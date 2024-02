Andrea Delogu, San Valentino con il fidanzato Luigi Bruno e la sorpresa ai fan: «Sto tornando bamboline»

di Redazione web

Andrea Delogu grazie alla sua simpatia e spigliatezza ha conquistato il cuore di migliaia di radioascoltatori che, ogni giorno, amano ascoltare la sua voce su Rai Radio 2. La speaker radiofonica è recentemente tornata a Roma dopo l'esperienza al Festival di Sanremo che, come tutti gli anni, è stata molto impegnativa. Nonostante il poco tempo, tra un'intervista e l'altra ai cantanti, Andrea è riuscita a documentare molti momenti indimenticabili del suo soggiorno nella Citta dei Fiori.

Fiori che, proprio oggi che è San Valentino, dovrebbe ricevere dal fidanzato Luigi Bruno con il quale fa coppia ormai da quasi tre anni.

I due sembrano essere più innamorati che mai e lo dimostrano anche le ultime storie Instagram pubblicate dalla speaker e dal modello che si sono dedicati dolci parole. Andrea, però, non si dimentica mai dei suoi fan ed ecco che, con un'immagine, annuncia un nuovo progetto.

La storia d'amore tra Andrea Delogu e Luigi Bruno

Andrea Delogu e Luigi Bruno sembrano essere più innamorati che mai e, nonostante siano molto riservati riguardo la loro storia d'amore, se lo dimostrano spesso sui propri profili social. Così, hanno fatto anche oggi che è San Valentino, la festa degli innamorati. Il modello ha pubblicato una romantica foto di lui e Andrea che si baciano mentre assistono a un concerto mentre la speaker ha condiviso alcune foto del fidanzato scrivendo: «Vivo dell'amore ogni giorno che c'è, per tutto il tempo che ci sarà Lui-gi (che mi fa festeggiare San Valentino)». In varie interviste, Andrea ha dichiarato di non essere mai stata così felice come lo è da quando nella sua vita c'è il compagno che ha sedici anni in meno di lei.

La sorpresa di Andrea per i fan

Andrea Delogu, nelle sue storie Instagram, non ha festeggiato solamente San Valentino dedicando dolci parole al fidanzato, ma ha anche svelato ai suoi fan il progetto nuovo a cui sta lavorando: un libro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Febbraio 2024, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA