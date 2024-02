Andrea Delogu: «Sarò una giovane Mara Maionchi in una nuova serie Netflix su Gianna Nannini»

di Redazione web

Andrea Delogu ama comunicare con i propri fan su Instagram e, proprio per questo, dev'essere stato difficilissimo mantenere il silenzio sul nuovo progetto di lavoro in cui era impegnata. Nell'ultimo post social, la speaker di Radio 2 ha svelato che ha preso parte alla riprese di una nuova serie tv Netflix che tratta della vita di Gianna Nannini e in cui lei ha vestito i panni di una giovane Mara Maionchi.

Il post Instagram di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi numerosissimi follower di essere sul set e scrive: «Giovedì 2 Maggio su Netflix, uscirà "Sei nell'anima" il film sulla vita straordinaria di Gianna Nannini interpretata da un'inarrivabile Letizia Toni.

Io sarò una giovane, tosta, intraprendente e potentissima Mara Maionchi. Grazie Cinzia TH Torrini per avermi scelta e grazie a Mare per essere una fott*** icona! Ora spaccate pure l'internet».

Nemmeno a dirlo, il post ha riscosso moltissimo successo tanto che, in pochissimo tempo, ha collezionato migliaia di like e commenti del tipo: «Non vedo l'ora di vederla!» oppure «Sei sempre la migliore».

La somiglianza con Mara Maionchi

Infine, nelle ultime storie pubblicate, Andrea Delogu ha realizzato un collage con una sua foto mentre indossa i vesiti di scena e i panni di Mara Maionchi e un'immagine della produttrice discografica da giovane.

