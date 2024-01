Andrea Delogu in Lapponia, lo scontrino della colazione con Luigi Bruno: «Lacrime di disperazione congelate...è carissimo»

di Redazione web

Andrea Delogu e il fidanzato Luigi Bruno si sono concessi una romantica vacanza in Lapponia per ammirare le meraviglie della natura, soprattutto, la magica Aurora Boreale. La speaker radiofonica sta raccontando il suo viaggio ai suoi follower tramite numerosissime storie Instagram, anche divertenti. Negli ultimi video e immagini pubblicate, Andrea spiega che il clima rigido rende tutto più complicato e, come se non bastasse, i prezzi di qualsiasi cosa sono alle stelle.

Le storie Instagram di Andrea Delogu

Andrea Delogu è in vacanza in Lapponia e, nonostante il freddo, il gelo e il ghiaccio, sta raccontando per filo e per segno il suo soggiorno artico. La speaker, nelle scorse ore, aveva spiegato che lei e il fidanzato erano stati costretti a comprare dei cerotti scalda piedi e mani perché coprirsi con indumenti pesanti non bastava (i termometri, come da lei confermato, segnerebbero -43 gradi). Inoltre, Andrea fa sapere che le ragazze originarie del posto, portano sempre i capelli sciolti o le code di cavallo basse perché devono indossare i cappelli di lana. Poi, in questi giorni, anche lei si sta mostrando senza un filo di trucco e il motivo è presto detto: «È impossibile truccarsi qui, vi avviso. Con freddo, sciarpe e lacrime di disperazione congelate. Scordatevi di truccarvi. Proprio ora che sono diventata una makeup artist...». Poi, Andrea, tra una foto e l'altra dell'Aurora Boreale, ha pubblicato la foto del conto salatissimo.

Prezzi altissimi

La Lapponia si trova in Finlandia, quasi ai confini del mondo, vicino alle stelle insomma e, così pare, anche i prezzi lo sono. Andrea Delogu, infatti, ha mostrato lo scontrino della sua colazione e di quella del fidanzato: due cornetti salati pagati la bellezza di 17.60 euro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 14:56

