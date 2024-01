Andrea Delogu e il bagno insolito: «È strano ma non credo di essere l'unica a farlo»

di Redazione web

Andrea Delogu, sul proprio profilo Instagram, non condivide solamente momenti della sua giornata che hanno a che fare con il lavoro o con i racconti di viaggi avventurosi (come l'ultimo in Lapponia) ma anche momenti "intimi". Ad esempio, nelle ultime storie pubblicate, la speaker radiofonica spiega ai fan il modo in cui le piace fare la vasca da bagno di sera. È una modalità insolita e lo ammette anche lei ma Andrea pensa che non sia l'unica a farlo. Ecco di che cosa si tratta.

La storia Instagram di Andrea Delogu

Andrea Delogu è molto attiva sul proprio profilo Instagram, quindi, posta moltissime storie che raccontano la sua giornata: da quando comincia a quando finisce. Proprio nell'ultima immagine di qualche ora fa, la speaker si rilassa in vasca da bagno ma i fan notano subito un particolare: sul pelo dell'acqua, a coprire il suo corpo, c'è un asciugamano di spugna. Andrea spiega: «Le poche volte che faccio la vasca, mi copro con un asciugamano per il freddo. Lo so, è strano, ma non credo proprio di essere l'unica a farlo». Poi, ancora racconta gli oggetti circostanti: «Questa spazzola con l'unicorno l'ho presa in Lapponia» e, infine, «Ho il trucco tinta che è resistente all'acqua».

Inoltre, Andrea ha anche postato una serie di nuove foto in cui raccoglie i momenti più belli dei giorni scorsi. Il post ha riscosso molto successo tra i fan che hanno lasciato migliaia di like e commenti.

I commenti social

Andrea Delogu è molto amata su Instagram e i suoi follower amano i suoi post leggeri e simpatici ma anche riflessivi e profondi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA