Andrea Delogu: «Terzo giorno a Sanremo... solo carboidrati. Disintossicarmi sarà durissimo»

Andrea Delogu è una delle inviate di Rai Radio 2 a Sanremo e, in questi giorni così caotici, sta intervistando tutti gli artisti in gara e che si esibiscono sul palco del teatro Ariston. La speaker radiofonica sta raccontando la sua avventura ai fan, tramite storie e post sul proprio profilo Instagram. I suoi contenuti social riscuotono sempre grande successo e, così, è successo anche per l'ultima serie di scatti che ha pubblicato.

Una delle storie di Andrea ha fatto molto divertire i suoi follower: la protagonista è la mamma che le dice che il suo cantante preferito è senza ombra di dubbio Mahmood. La signora scrive: «Voglio cantare tutta la vita "5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò"», una delle frasi della canzone dell'artista.