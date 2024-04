Andrea Delogu, la notte insonne a casa della sorella: «Non ho dormito un'ora. Dalle 2, così ogni ora»

di Redazione web

Andrea Delogu è solita raccontare ai suoi follower come trascorre le sue giornate tra impegni di lavoro, radio e mini vacanze insieme al fidanzato Luigi Bruno. La speaker radiofonica, però, posta anche molti video divertenti che la riguardano: nell'ultimo ha spiegato il motivo per cui la scorsa notte non è proprio riuscita a chiudere occhio. Andrea era a casa della sorella Barbara che ha un gatto che, di notte, non ne vuole sapere di riposarsi.

La storia Instagram di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram nella quale ha spiegato il motivo per cui questa notte non ha proprio dormito.

Andrea e la sorella Barbara

Andrea Delogu è molto affezionata alla sorella Barbara Peverelli e, infatti, quando ha compiuto gli anni le ha dedicato un pensiero molto tenero: «La amo come amo le lasagne, anzi di più!» si legge nella didascalia del post Instagram.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 14:00

