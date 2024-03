Andrea Delogu e l’errore di bellezza: «Dimenticata totalmente. Brava, complimenti». Ecco cos’è successo

di Redazione web

Andrea Delogu è molto seguita su Instagram: i suoi fan adorano la sua ironia e il fatto che non ami prendersi troppo sul serio. Così è successo anche nell'ultimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram in cui la speaker radiofonica di Rai Radio 2 spiega ai suoi follower "il segreto" che pensava potesse esserle utile nella sua beauty routine. In realtà, come rivela Andrea, questo passaggio della sua beauty routine lo avrebbe dovuto applicare anche a collo e petto e il motivo è presto detto.

Il post Instagram di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha pubblicato un post Instagram in cui si mostra con il turbante in testa e avvolta nel suo asciugamano dopo la doccia. La speaker radiofonica scrive: «Una vita a mettere la protezione 50 in faccia pensando "Vedi te da grande come sarà sana la mia pelle, vedi come rallenterò le macchie" dimenticandomi TOTALMENTE collo e petto. Brava piccola Andrea, brava! E capisco dai mess privati di non essere l'unica. Gli anni 90 ci hanno fregate con l'olio al cocco senza protezione al mare o per le più coraggiose l'olio d'oliva! Ah e mi sono anche bruciata con l'olio bollente delle melanzane, sì perché le avevo fritte. Ovviamente».

I commenti social

Come al solito, il post di Andrea Delogu ha riscosso molto successo tra i suoi fan che hanno lasciato anche numerosi commenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA