Andrea Delogu: «Nel mio telefono ho più foto della cacca del cane che mie nuda»

Andrea Delogu, oltre a essere innamoratissima del suo fidanzato Luigi Bruno, ha anche un altro grande amore che porta il nome di Spilla. La speaker radiofonica condivide, spesso sui social, foto, storie e video insieme alla sua cagnolina che ha 13 anni e con cui trascorre gran parte delle sue giornate. Qualche settimana fa, Spilla ha avuto dei problemini di salute e i fan di Andrea le sono stati molto vicini con messaggi e commenti di incoraggiamento. La cagnolina è protagonista di una delle ultime storie social pubblicate dalla speaker.

La storia Instagram di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha pubblicato una storia Instagram davvero simpatica: Spilla la guarda seduta beatamente sul divano. Quindi, la speaker di Rai Radio 2 scrive: «Nel cellulare ho più foto della cacca del mio cane da mandare al veterinario che foto belle per il mio ragazzo! Grande Spilla. Hai vinto». Andrea e Spilla, poi, hanno trascorso il pomeriggio al parco dove, nel bel mezzo del prato, la cagnolina si è divertita a rotolarsi con i suoi giochini. Quando Andrea aveva comunicato ai follower che Spilla si era ripresa, in un lungo post, aveva scritto: «Grazie al cambio dell'alimentazione, nel giro di 20 giorni è rinata, ingrassata, è vispa, gioca e aspetta d'uscire per pisciare tutto il quartiere. Questo solo per dirvi che se vi trovate nella mia stessa situazione rivolgetevi ad un nutrizionista per animali, con le analisi complete e un monitoraggio attento, credetemi, potrebbero salvarsi, mai come ora so che sia».

Andrea Delogu e i social

Andrea Delogu è seguitissima sui social, specie sul proprio profilo Instagram che conta 687mila follower con i quali comunica ogni giorno tramite storie e post divertenti che piacciono sempre tanto.

