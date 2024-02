Andrea Delogu svela il trucco di bellezza: «Ogni volta la stessa domanda, ma vi risponderò sempre»

di Redazione web

Andrea Delogu, durante il giorno, posta moltissime storie sul proprio profilo Instagram in cui racconta ai suoi fan ciò che fa durante le sue giornate ma in cui svela anche qualche trucchetto di bellezza e, soprattutto, qualche "stratagemma" da utilizzare nei propri outfit. Così, è successo anche nelle ultime storie pubblicate sui social. Non è la prima volta che i follower si stupiscono di come alcuni vestiti con scollature vertiginose rimangano fermi al loro posto senza scivolare o creare imbarazzi.

La storia Instagram di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi fan il suo outfit sexy indossato per un evento. Un vestito nero con una profonda scollatura. Oltre alle varie foto in cui si vede la speaker in varie versioni (alla radio, con i colleghi oppure mentre si scatta dei selfie), c'è anche un video in cui balla con l'abito nero che ha, appunto, una scollatura vertiginosa. I suoi follower, quindi, hanno cominciato a chiederle come faccia a non temere che, muovendosi, la stoffa possa spostarsi e il seno uscire. La speaker ha svelato il suo segreto: nastro adesivo color carne che fa da fissante a copricapezzoli sempre dello stesso colore. Nella sua storia, Andrea Delogu ha scritto: «Ogni volta la stessa domanda e, ogni volta, vi risponderò».

Andrea Delogu e i social

Andrea Delogu utilizza i social in modo estremamente sincero, senza troppi filtri insomma.

