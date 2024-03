Andrea Delogu, la dolce dedica di Ema Stokholma: «Lei è il mio tutto»

di Redazione web

Andrea Delogu ed Ema Stokholma sono migliori amiche da molti anni, precisamente dal 2009, come hanno specificato in una delle recenti storie pubblicate su Instagram. Le due speaker radiofoniche lavorano insieme a Rai Radio 2 e, molto spesso, si scambiano commenti, messaggi o immagini divertenti sui social. Proprio in occasione della Festa della Donna che si festeggia oggi, venerdì 8 marzo, Ema ha deciso di dedicare una dolce dedica all'amica che ha, poi, ripubblicato tutto sul proprio profilo.

La dedica di Ema Stokholma ad Andrea Delogu

Ema Stokholma ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram in cui è in compagnia della migliore amica Andrea Delogu. Le due sono sedute sul divano di casa e assumono diverse pose e le loro espressioni sono, a volte serie, a volte, divertenti. A corredo degli scatti, Ema scrive: «Che vi devo dire lei è il mio tutto», aggiungendo un cuore rosso. La risposta di Andrea non si è fatta attendere e, infatti, ha ricondiviso gli scatti sulle sue storie e ha scritto: «Per sempre cretinetta». Inoltre, la speaker ha mostrato che l'amica le aveva anche fatto recapitare un mazzo di fiori colorati con tanto di bigliettino.

Andrea Delogu e i social

Andrea Delogu è molto amata sui social e, quasi ogni giorno, pubblica un'immagine con sfondo bianco e un termine in particolare di cui spiega il significato.

