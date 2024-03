Andrea Delogu, il post amarcord: «So aprire le porte un sacco bene». Ecco a cosa si riferisce

di Redazione web

Andrea Delogu è molto attiva sui propri profili sociel e, ogni giorno, posta tantissimi storie Instagram per tenere sempre aggiornati i suoi fan su nuovi progetti lavorativi o per far loro compagnia. Negli ultimi video pubblicati, la speaker di Rai Radio 2 ha mostrato ai suoi follower come risolvere il Cubo di Rubik in un modo non troppo difficile. Non è stata, però, questa storia ad attirare l'attenzione dei più, ma un video risalente a qualche anno fa, che mostra una giovanissima Andrea in uno spot pubblicitario.

La storia Instagram di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha pubblicato una storia Instagram in cui si vede una pubblicità per la televisione e lei da giovanissima, nella sua prima volta in televisione. Nello spot che presentava alcune porte e infissi, la speaker (che all'epoca aveva solamente 16 anni) apre vari usci e sorride e, poi, eccola di nuovo alle prese con altre porte di legno massiccio. La pubblicità è simpatica e appare un po' scolorita, dati i tanti anni passati. Andrea, che è sempre molto ironica, ha commentato così: «So aprire le porte un sacco bene», commento che avrà di sicuro fatto sorridere più di qualche suo ammiratore.

Andrea Delogu e i social

Andrea Delogu utilizza i social non solo per divertirsi e anche per far divertire ma li usa pure per informare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Marzo 2024, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA